Schuss auf Wohnung von Seniorin

Am Dienstagabend hat eine bislang unbekannte Person auf ein Fenster der Wohnung einer 70-Jährigen geschossen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, konnte aber weder den Täter noch die Waffe finden.

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag in Niederursel auf das Fenster einer Wohnung im Hammarskjöldring geschossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 70-jähirge Mieterin gegen 21.30 Uhr in ihrem Wohnzimmer, das in Richtung Martin-Luther-King-Park liegt, gesessen, als sie einen Schuss hörte und ein Gegenstand ihr Fenster durchschlug. Daraufhin fand die Frau ein Projektil auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers. Die 70-Jährige wurde durch den Schuss nicht verletzt.



Die Polizei rückte kurze Zeit später mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an und kontrollierte mehrere Personen. Den Schütze oder die Schützin konnte sie dabei aber ebenso wenig finden wie die Waffe, mit der der Schuss abgegeben wurde. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755 11400 beim 14. Polizeirevier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.