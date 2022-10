Mann mit Schusswaffe und SS-Tattoos festgenommen

Am Samstag wurde ein 53-jähriger Mann vor einem Supermarkt in Niederrad festgenommen. Dort fiel er nicht nur wegen seiner SS-Tattoos auf, sondern lief auch mit einer Schusswaffe in der Hand herum. Gegen den 53-Jährigen wird nun ermittelt.

Vergangenen Samstagnachmittag lief ein 53-jähriger Mann vor einem Supermarkt in der Niederräder Bruchfeldstraße mit einer Gaspistole in der Hand herum, die er scheinbar offen präsentierte. Laut Polizei fiel der Mann dabei einer 36-jährigen Frau auf, die nicht nur die Schusswaffe bemerkte, sondern auch Tattoos verfassungswidriger Symbole auf der Hand des 53-Jährigen. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um SS-Runen gehandelt haben. Der Mann wurde von den Einsatzkräften vor Ort festgenommen.



Die Beamten stellten neben der Gaspistole auch weitere Gegenstände, die mit Hakenkreuzen und anderen verfassungswidrigen Zeichen versehen waren, sicher. Nach Angaben der Polizei wurde der 53-Jährige später wieder freigelassen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen ermittelt.