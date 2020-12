Pizza statt Weihnachtsgans

In diesem Jahr musste das traditionelle Gansessen für Obdachlose, das für den 9. Dezember anberaumt war, coronabedingt ausfallen. Stattdessen soll am 1. Januar ein Neujahrs-Pizza-Essen im Ratskeller stattfinden.

Bernd Reisig, Vorstandsvorsitzender der Bernd-Reisig-Stiftung, veranstaltet normalerweise jedes Jahr um die Weihnachtszeit ein Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose in Frankfurt. Das für den 9. Dezember geplante Event, an dem jedes Jahr mehrere Hundert Hilfsbedürftige teilnehmen, musste in diesem besonderen Jahr coronabedingt ausfallen: „Das war für uns eine sehr schwere Entscheidung, zumal die Besucher unseres Weihnachtsgans-Essen sowieso schon am härtesten von der Pandemie betroffen sind. Aber unter Abwägung aller Gegebenheiten wäre das Risiko für alle Beteiligten zu groß gewesen“, erklärt Bernd Reisig.Stattdessen soll es nun an Neujahr im Ratskeller am Paulsplatz 5 Pizza und Kalt- sowie Warmgetränke für die Hilfsbedürftigen geben. In der Zeit von 11-17 Uhr versorgen Sandra und Holger Löffler von der Mosbacher Holzofenstube aus Schaafheim die Obdachlosen mit frischer Holzofen-Pizza.Über die Hilfsorganisationen Caritasverband Frankfurt e. V., Dakonie Frankfurt, Frankfurter Tafel e. V., Teestube Jona, Lichtblick Aktiv sowie den Frankfurter Verein für soziale Heimstätten werden im Vorfeld Gutscheine für Pizza und Getränke verteilt. Außerdem sollen am 31. Dezember zum Jahresabschluss noch freiwillige Helfer Gutscheine an hilfsbedürftige Menschen auf der Straße ausgeben.„Sowohl bei der Verteilung der Gutscheine als auch bei der Essensverteilung an Neujahr wird auf die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen geachtet. Alle Helfer sind mit Masken, Schutzhandschuhen und Desinfektionsmittel ausgestattet. Die hilfsbedürftigen Menschen erhalten zudem auch Schutzmasken“, erklärt Bernd Reisig das Hygienekonzept.