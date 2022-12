Kai-Oliver Schocke zum Präsident der Frankfurt UAS gewählt

Kai-Oliver Schocke tritt die Nachfolge von Frank Dievernich an und ist nun Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences. Dort ist er bereits seit 2011 tätig und hat als Dekan den Fachbereich Wirtschaft und Recht geleitet.

Kai-Oliver Schocke ist nun Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Wie die Fachhochschule am Mittwoch mitteilte, wurde er vom Erweiterten Senat am Mittwoch gewählt und tritt nun die Nachfolge von Frank Dievernich an, der sein Amt Ende Juni niedergelegt und den Vorstandsvorsitz der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main übernommen hat.



Schocke ist bereits seit dem Jahr 2011 an der Frankfurt UAS tätig und hat als Dekan den Fachbereich Wirtschaft und Recht geleitet. „Als Dekan und damit Mitglied der erweiterten Hochschulleitung hat er bereits Erfahrung in hochschulpolitischen Prozessen gesammelt und bringt zudem aus seiner Tätigkeit in der Wirtschaft Führungskompetenz mit“, teilte Hessens Wirtschaftsministerin Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch mit.