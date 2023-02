AWO erlangt Gemeinnützigkeit zurück

Preungesheim

53-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Am Freitag wurde ein 53-jähriger Mann tot in einer Wohnung in Preungesheim gefunden. Dieser soll bereits mehrere Tage dort gelegen und zudem eine Stichwunde aufgewiesen haben. Nun ermittelt die Mordkommission.

Text: sfk / Foto: Adobe Stock/Petrus Bodenstaff