38-Jähriger wegen Mordverdachts festgenommen

Ende Januar wurde in einem leerstehenden Wohnwagen in der Nähe des Ostbahnhofs eine Frauenleiche gefunden. Nun hat die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen einen 38-jährigen Mann wegen Mordverdachts festgenommen.

Im Fall eines Leichenfunds in der Nähe des Frankfurter Ostbanhnhofs hat die Mordkommission vergangenen Freitagmorgen einen 38-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, vor etwa einem Monat eine 40 Jahre alte Frau getötet zu haben. Mithilfe umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen sowie forensischer Untersuchungen habe die Mordkommission den 38-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren können. Der mutmaßliche Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.



Am 22. Januar hatte ein Passant auf einem Brachgelände in der Nähe des Ostbahnhofs eine Frauenleiche in einem Wohnwagen entdeckt. Die anschließende Obduktion der Leiche habe ergeben, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts wurde, so die Polizei. Die 40-jährige Kroatin sei bereits seit Mitte Januar vermisst worden. Aufgrund einer psychischen Erkrankung sei sie kurz zuvor in die Obdachlosigkeit geraten. Laut Polizei habe die den Wohnwagen, in dem sie aufgefunden wurde, als Schlafplatz genutzt.



Ein DNA-Abgleich brachte die Polizei auf die Spur des 38-jährigen Marokkaners. Weitere Ermittlungen hätten den Tatverdacht gegen ihn erhärtet. In einer Unterkunft in der Schielestraße im Ostend konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden.