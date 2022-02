Elferclub plant die große Wiedereröffnung

Nachdem der Elferclub vergangenes Jahr wegen einer plötzlichen Kündigung der Räumlichkeiten schließen musste, kehrt er in einer neuen Location zurück. In unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Keller öffnet er in der Kleinen Rittergasse mit einem erweiterten Konzept.

Vergangenen Oktober gab die Inhaberin des Elferclubs, Janina Barkmann, die Schließung des Keller-Clubs Elfer bekannt . Grund dafür war eine überraschende Kündigung des Vermieters für die Räumlichkeiten in der Klappergasse in Sachsenhausen. Dass man so schnell eine neue Location findet, habe man nicht gedacht, erzählt Barkmann im Gespräch mit dem JOURNAL FRANKFURT. In unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Location, dort, wo einst das „Voices“ seinen Standort hatte, zieht der Club nun ein. „Der Eigentümer des Hauses hat sich bei uns über Facebook gemeldet und uns die neue Location angeboten“, so Barkmann.Nach dem großen Schrecken im vergangenen Jahr und dem plötzlichen Aus, könnten sie und das Team ihr Glück kaum fassen. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir neue Räumlichkeiten finden und sind jetzt sehr glücklich mit der neuen Fläche.“ Mit dem Location-Wechsel kommen auch einige Veränderungen auf den Elferclub zu. „Früher waren wir in einem industriellen Keller und jetzt sind wir im ersten Stock mit einer kleinen Terrasse und Tageslicht. Von der Grundgesamtfläche ist es ungefähr gleichgeblieben“, erklärt Barkmann.Auch im Konzept sollen einige Veränderungen stattfinden. „Mit dem neuen Tageslicht und der Außenfläche können wir uns auch ein Bar-Konzept vorstellen“, erklärt die Inhaberin. Auch für die Sommer-Wochenenden habe man bereits eine Vision: „Vielleicht veranstalten wir am Wochenende mal ein Barbecue nachmittags mit musikalischer Begleitung“, so Barkmann. „Es bieten sich halt neue Möglichkeiten mit der neuen Location, die wir im ehemaligen Keller-Club nicht umsetzen konnten.“Aktuell stecke man noch mitten in den Renovierungsarbeiten in der Kleinen Rittergasse und könne kein genaues Datum für eine Wiedereröffnung nennen. Jedoch plane man bereits Großes: „Nach dem großen Schrecken, wird es eine entsprechend große Wiedereröffnung geben. Sobald ein Datum feststeht, geben wir es bekannt“, so Barkmann.