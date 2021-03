Nico Wehnemann erhält Drohschreiben

Seit 2018 werden bundesweit mit dem Kürzel „NSU 2.0“ unterzeichnete Drohschreiben verschickt. Am Tag der Kommunalwahl hat nun der Spitzenkandidat der Partei Die PARTEI, Nico Wehnemann, nach eigenen Angaben ein solches Drohschreiben erhalten.

Nico Wehnemann, Spitzenkandidat der Partei Die PARTEI, hat am Wahlsonntag ein mit „NSU 2.0“ unterzeichnetes Drohschreiben erhalten. In der E-Mail, die dem JOURNAL FRANKFURT vorliegt, steht unter anderem „ich lege euch alle um“ und „[...] werdet ihr alle mit dem Tode bestraft“. Wehnemann geht aufgrund der Parallelen zu anderen versendeten Drohschreiben des sogenannten NSU 2.0 davon aus, dass die Nachricht nicht von einem Trittbrettfahrer stammt: „Unter anderem der sprachliche Duktus, die Wahl eines einschlägigen russischen Mailproviders sowie die Benennung der Mailadresse lassen uns annehmen, dass es sich um eine authentische Mail des NSU 2.0 handelt“. Er habe umgehend Anzeige bei der Polizei Frankfurt erstattet, teilte Wehnemann weiterhin mit.



Mehr als 100 Drohschreiben mit dem Kürzel „NSU 2.0“ wurden seit 2018 verschickt. Mehrere dieser E-Mails wurden, wie auch die Nachricht an Wehnemann, von dem Absender „SS-Obersturmbannführer“ versendet sowie mit „NSU 2.0“ und „Der Führer“ unterzeichnet. In Hessen erhielten zuletzt Ende Januar die Walter-Lübcke-Schule in Kassel und im Februar die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yıldız Drohschreiben des „NSU 2.0“.