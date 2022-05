Unfall auf der A3: Weiterer Ersthelfer von Auto überfahren

Innenstadt

Mann in Wohnung getötet: Mutmaßlicher Täter stellt sich

In der Innenstadt wurde am Wochenende ein Mann in seiner Wohnung getötet. Der mutmaßliche Täter stellte sich am frühen Samstagmorgen selbst der Polizei und wurde festgenommen. Die genauen Tatumstände sind derzeit noch unklar.

Text: sfk / Foto: Symbolbild © Unsplash/Max Fleischmann