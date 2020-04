Tatmotiv Eifersucht?

Etwa ein halbes Jahr nach dem Mord an einer jungen Frau auf einem Reiterhof nahe Hofheim im Taunus, klagt die Staatsanwaltschaft Frankfurt ihren 55-jährigen Ex-Freund an. Er soll das Beziehungsende nicht akzeptiert haben.

Am 20. August wurde eine 22-jährige Frau auf einem Reiterhof bei Hofheim im Taunus getötet. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen ihren 55-jährigen Ex-Freund wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen und Verstoßes gegen das Waffengesetz erhoben.



Der 55-Jährige aus Wiesbaden soll laut Staatsanwaltschaft seiner Ex-Freundin mit einer halbautomatischen Schusswaffe nebst Schalldämpfer und Zielfernrohr in der Nähe der Koppel in den Kopf geschossen haben. Er soll das Beziehungsende nicht akzeptiert und der jungen Frau zunächst wochenlang nachgestellt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe der Angeklagte die Frau schließlich„aus Eifersucht und besessen von dem Gedanken, dass kein anderer sie ‚haben‘ dürfe, wenn er sie nicht ‚haben‘ könne“ umgebracht. Die 22-Jährige starb noch am Tatort.



Der Angeklagte habe sich am Tag nach der Tat bei der Polizei gestellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wann der Prozess beginnt, steht derzeit noch nicht fest.