23-jähriger Sohn attackiert Eltern

In der Altstadt hat ein 23-Jähriger am Sonntagabend seine Eltern mit einem Messer angegriffen und diese schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen.

Am Sonntagabend hat ein 23-jähriger Mann mit einem Messer seine Eltern angegriffen. Das gab die Polizei Frankfurt am Montagmorgen bekannt. Aus bisher unbekannten Gründen, sei der Mann in der gemeinsamen Wohnung in der Frankfurter Altstadt auf die 60-jährige Frau und den 62-jährigen Mann losgegangen und habe sie mit einem Messer schwer verletzt. Die Eltern des Angreifers retteten sich nach Aussage der Polizei anschließend in den Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Saalgasse. Dort wurden Nachbarinnen und Nachbarn durch Schreie auf die beiden Verletzten aufmerksam und sollen gegen 21 Uhr die Polizei verständigt haben.



In der Wohnung, in der der 23 Jahre alte Sohn gemeinsam mit seinen Eltern lebt, konnte die Polizei diesen schließlich festnehmen. Die 60-jährige Frau und der 62-jährige Mann erlitten bei dem Messerangriff laut Polizei schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach aktuellen Kenntnissen schwebe keiner der beiden Verletzten in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.