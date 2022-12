Polizei schießt auf 27-Jährigen in der S-Bahn

Am Mittwochabend hat die Polizei mehrfach auf einen Mann in einem S-Bahnwagon geschossen. Dieser hatte zuvor zwei Kontrolleure mit einem Messer attackiert und dabei leicht verletzt. Zu den Hintergründen wird derzeit noch ermittelt.

Am Mittwochabend hat die Polizei in einem S-Bahnwagon mehrfach auf einen 27-jährigen Mann geschossen. Gegen 17.30 Uhr habe der 27-Jährige zwei Kontrolleure in der S-Bahn an der Station Gateway Gardens mit einem Messer attackiert. Diese seien dabei leicht verletzt worden.



Die alarmierten Beamten stiegen an der Station Gateway Gardens hinzu und haben den mutmaßlichen Messerstecher „mit mindestens einem Schuss“ angeschossen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Den S-Bahnwagon habe man vor der Schussabgabe evakuiert.



Der verletzte 27-Jährige wurde nach Angaben der Polizei daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, auch die beiden Kontrolleure mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Letztere haben das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen, der mutmaßliche Täter befinde sich immer noch in Behandlung. Zu den Hintergründen wird derzeit noch ermittelt.