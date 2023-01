Scheibe von Änderungsschneiderei eingeschlagen

Bei einem Einbruchsversuch hat am Samstagabend ein 55-jähriger Mann im Westend die Scheibe einer Änderungsschneiderei eingeschlagen, der Täter konnte vor Ort gefasst werden. Auch in Bockenheim und Sachsenhausen kam es zu Einbruchsversuchen.

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbruchsversuchen im Frankfurter Stadtgebiet – so unter anderem im Stadtteil Westend. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 55-jähriger Mann die Scheibe einer Änderungsschneiderei im Reuterweg mit Steinen eingeworfen. Ein Zeuge, der den Einbruchsversuch von seinem Balkon aus beobachtet habe, alarmierte die Polizei, die den 55-Jährigen vor Ort festnehmen konnte.



Ein weiterer Vorfall ereignete sich, ebenfalls am Samstagabend, im Stadtteil Bockenheim. Dort konnte laut Polizei ein Tatverdächtiger

unmittelbar nach einem Einbruch in einen Kindergarten in der

Schumannstraße festgenommen werden. Wie die Behörde mitteilt, habe die Geschäftsführerin des Kindergartens gegen 20 Uhr einen Anruf der

Sicherheitsfirma erhalten, die sie auf den ausgelösten Alarm hingewiesen habe. Die Einsatzkräfte konnten einen 45-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.



Per Überwachungskamera konnte bereits am Freitagabend ein weiterer Einbrecher noch vor Ort festgenommen werden. Laut Polizei meldete sich ein Hausinhaber aus Sachsenhausen telefonisch aus dem Urlaub bei der Polizei, nachdem eine ihm unbekannte Person die auf der Terrasse angebrachte Kamera weggedreht habe. Die Einsatzkräfte konnten den 46-jährigen Tatverdächtigen vor dem Haus in der Tiroler Straße antreffen und nach kurzer Flucht festnehmen. Gegen den bereits polizeibekannten Mann soll bereits ein Haftbefehl vorliegen.