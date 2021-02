Weniger Regen, mehr Schnee: Das Wetter am vergangenen Wochenende hat dafür gesorgt, dass sich die Hochwasserlage in vielen Teilen Hessens entspannt. Auch am Frankfurter Osthafen, wo das Wasser bereits über das Ufer getreten ist, soll der Pegel deutlich sinken.

Die Hochwasserlage in Hessen entspannt sich: „Mit den geringeren Niederschlagsmengen vom Wochenende und dem Einsetzen des Winterwetters hat sich insgesamt die Hochwasserlage in Hessen überwiegend entschärft“, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montagmorgen mitteilte. Noch am Samstag waren die Wasserstände leicht angestiegen; der Pegel in Raunheim hatte die Meldestufe I (gilt ab 3,40 Metern) überschritten.



Am Montagmorgen meldete das HLNUG wieder „deutlich fallende Wasserstände“ am hessischen Mainabschnitt. In Raunheim soll zudem bereits am Montagmittag die Meldestufe I wieder unterschritten werden. Am Frankfurter Osthafen soll der Wasserstand in den nächsten 24 Stunden von 307 auf etwa 270-290 sinken und somit deutlich unter die erste Meldestufe fallen.



Viele Pegelständen in Hessen verzeichnen jedoch weiterhin Hochwasser. In den Abschnitten Kinzig, Nidder und Nidda sind laut HLNUG vereinzelt noch Meldestufen überschritten, fast überall jedoch mit fallender Tendenz. Auch an wenigen Taunusbächen sowie in Osthessen an den Mittelläufen von Fulda und Werra befinden sich bei vereinzelten Pegeln die Wasserstände noch in der Meldestufe I. Insgesamt hat das HLNUG für zehn Pegeln die Meldestufe I und für einen Pegel die Meldestufe II (ab 3,80 Meter) gemeldet. Das HLNUG geht von einem weiteren Rückgang der Wasserstände in den innerhessischen Gewässern aus. Nur Neckar kommt es durch die wärmeren Temperaturen im Süden zu einem kurzzeitigen Anstieg im Bereich der Meldestufe I.