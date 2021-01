Verteidigung des Mitangeklagten fordert Freispruch

Im Prozess um den Mord an Walter Lübcke hat die Verteidigung des Mitangeklagten Markus H. am Dienstag ihr Plädoyer gehalten. Sie fordert neben Freispruch auch eine Haftentschädigung für ihren Mandanten.

„Mein Mandant hat nichts zu bereuen, er sitzt hier zu unrecht“, erklärt Verteidiger Björn Clemens zu Beginn seines Plädoyers am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Die Rolle seines Mandanten, Markus H., ist eine der zentralen Fragen dieses Prozesses. Die Anklage wirft ihm „psychische Beihilfe“ zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor. Ende Dezember forderte die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer für Markus H. eine Freiheitsstrafe von neun Jahre und acht Monaten. H.s Verteidigung plädierte am Dienstag dagegen auf Freispruch und forderten zudem eine Entschädigung für die in Untersuchungshaft verbrachten Tage.



Ernsts „tief verwurzelter Fremdenhass“ und sein „seit Jahren eingeschliffener Rassismus“ benötigten keine Radikalisierung von außen, betonen Björn Clemens und Nicole Schneiders. „Was so tief verwurzelt und eingeschliffen ist, kann nicht radikalisiert werden“, so Clemens. Zudem gebe es „keinen Beweis dafür, dass der Angeklagte H. davon ausgehen musste, dass der Hauptangeklagte Stephan Ernst zu solch einer Tat bereit ist“, sagt Schneiders. Auch die gelöschten Chats zwischen den beiden Angeklagten seien nicht aussagekräftig, wenn man den Inhalt nicht kennt. Die illegalen Schießübungen, von denen Ernst berichtete, seien ebenfalls durch keinen Beweis belegt.



Anders als von Ernst wurde von Markus H. kein DNA-Nachweis am Tatort gefunden. Lediglich Ernst behauptet, H. sei bei der Tat dabei gewesen. Den Angaben des Hauptangeklagten könne man keinen Glauben schenken, betonen Clemens und Schneiders. Häufig habe sich Ernst selbst der Lüge überführt und Aussagen immer wieder neu angepasst; er suche ständig einen „Sündenbock“ für seine Taten. Dass die Familie Lübcke dem Hauptangeklagten dennoch glaubt, bezeichnet Schneiders als „Stockholm Syndrom“.



Nicole Schneiders, forderte zudem auch einen Freispruch bezüglich des Vorwurfs des illegalen Waffenbesitzes. Für H. sei nicht erkennbar gewesen, dass die von ihm erworbene Deko-Waffe nicht sachgemäß unbrauchbar gemacht worden wäre.



Propaganda statt Plädoyer



Die meiste Zeit nutzt die Verteidigung jedoch eher für politische Statements und einem Rundumschlag gegen den Staat und die Medienberichterstattung. Clemens, der zuvor „politisch aufgeladene“ Plädoyer der Bundesanwaltschaft kritisierte, „spricht vom „Kampf gegen Rechts“ eines Staates, der vielmehr auf dem linken statt auf dem rechten Augen blind sei. Nicole Schneiders hingegen hält einen Vortrag über einen angeblichen drohenden „Volkstod“ und eine „Umvolkung“. Immer wieder äußert sich Clemens auch abschätzig über die Presse, zitiert mit abfälligen Kommentaren Artikel über den Prozess und greift eine Journalistin auch namentlich an.



In den sogenannten letzten Worte des Prozesses wandte sich der Hauptangeklagte Ernst an die Familie Lübcke und versichert noch einmal, die Wahrheit erzählt zu haben. „Ich bereue zutiefst, was ich Ihnen angetan habe“, sagte er. Ernst nahm auch Bezug auf das Plädoyer der Verteidigung von Markus H.: Die Inhalte des „teil politischen Plädoyer“ von Nicole Schneiders seien „das, wovon ich wegkommen wollte“, so der Hauptangeklagte.



Markus H., der in der gesamten Verhandlungsdauer so gut wie gar nicht gesprochen hat, sagt auch am letzten Prozesstag nur wenig: „Nicht alles, was hier gesagt worden ist, hat auch zur Wahrheitsfindung beigetragen.“ Er schließe sich seinen Anwälten an und wolle nichts hinzufügen.



Am kommenden Donnerstag, dem 28. Januar, soll das Urteil verkündet werden.