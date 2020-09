Ex-Verteidiger Frank Hannig schweigt

Im Januar sagte Stephan Ernst aus, Markus H. habe den Schuss auf Walter Lübcke abgegeben. Diese Version nahm er mittlerweile zurück; er bezichtigt seinen ehemaligen Verteidiger Frank Hannig, ihn zu der Aussage gedrängt zu haben. Dieser schweigt am Dienstag zu den Vorwürfen.

Hat Stephan Ernsts ehemaliger Verteidiger Frank Hannig seinen früheren Mandanten dazu gedrängt, den tödlichen Schuss auf Walter Lübcke dem Mitangeklagten Markus H. zu unterstellen? Das behaupten zumindest sein früherer Mandant und dessen Verteidiger Mustafa Kaplan. Um unter anderem diese Frage zu klären, war Hannig am Dienstag im Prozess um den Mord an Walter Lübcke als Zeuge geladen. Viel zur Aufklärung beitragen kann dieser jedoch nicht: Der Dresdener Anwalt beruft sich fast vollständig auf sein Auskunftsverweigerungsrecht. Denn um sich nicht selbst einer Straftat zu bezichtigen, kann ein Zeuge vor Gericht schweigen. Sollte der Vorwurf seines ehemaligen Mandanten stimmen, droht Hannig eine Strafverfolgung. „Eine Verfolgungsgefahr liegt hier ohne jeden Zweifel vor“, sagt Hannigs Anwalt Alfred Dierlamm am Dienstag vor Gericht.



Hannig macht am Dienstag lediglich Angaben darüber, wie es zu dem Mandat mit Stephan Ernst gekommen war. Ihn habe ein Justizvollzugsbeamter angerufen und gesagt, Stephan Ernst befinde sich in der JVA Kassel und brauche „einen Anwalt wie mich“, erklärt Hannig. Dieser eher ungewöhnlichen Vorgang habe ihn nicht verwundert, er sei unter Justizvollzugsbeamten wegen eines anderen Falles bekannt. Gemeint hat Hannig damit wohl den Prozess gegen den JVA-Bediensteten Daniel Z., der 2018 nach einem tödlichen Messerangriff auf den Chemnitzer Daniel H. den Haftbefehl mitsamt persönlicher Daten des Tatverdächtigen veröffentlicht hatte. Die Tat hatte tagelang zu Protesten und zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen geführt. An der von der AfD organisierten Demonstration in Chemnitz hatten auch Stephan Ernst und Markus H. teilgenommen. Hannig habe Ernst daraufhin einen Brief geschrieben. Mit dieser kurzen Erklärung endet Frank Hannigs Rolle in diesem Prozess, er wird am Dienstag unvereidigt entlassen.



Wird Markus H. aus U-Haft entlassen?



Björn Clemens, der Verteidiger des Mitangeklagten Markus H., machte am Dienstag deutlich, dass es keinen Grund für eine weitere Inhaftierung seines Mandanten gäbe. Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel bestätigt, dass diese Frage „in Kürze auf den Tisch“ käme. Sagebiel forderte alle Prozessbeteiligten auf, bis kommenden Montag eine Stellungnahme zu verfassen. Der Prozess wird am 1. Oktober fortgeführt.