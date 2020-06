Auftakt im Lübcke-Prozess

Am Dienstag begann der Prozess um den Mord an dem Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Zahlreiche Anträge prägten den Auftakt der Verhandlungen.

Ein Jahr nach dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke begann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gegen seinen mutmaßlichen Mörder Stephan Ernst und dessen mutmaßlichen Komplizen Markus H. Walter Lübcke wurde in der Nacht auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha erschossen.



Der erste Prozesstag war geprägt von zahlreichen (Befangenheits-) Anträgen seitens der Verteidigung. Bereits kurz nach Beginn der Verhandlung stellte Ernsts Verteidiger Mustafa Kaplan einen Befangenheitsantrag gegen den vorsitzenden Richter. Zudem beantragten beide Verteidiger Ernsts eine Ausschließung der Verteidigung von Markus H. sowie eine Aussetzung des Verfahrens. Ernsts zweiter Verteidiger, Frank Hannig, begründete den Antrag auf Aussetzung zudem damit, dass der Gesundheitsschutz aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausreichend und der Zugang der Öffentlichkeit zu dem Prozess stark eingeschränkt sei.



Die Verteidigung des Mitangeklagten Markus H., Nicole Schneiders und Björn Clemens, stellten ebenfalls etliche Anträge. Schneiders forderte unter anderem die Verhandlung für drei Wochen zu unterbrechen oder sie ganz auszusetzen. Als Begründung nannte sie, dass sie nicht alle Akten vor Prozessbeginn lesen konnte, da sie erst kürzlich als Pflichtverteidigerin von Markus H. bestellt wurde. Clemens forderte zudem, dass die Anklage nicht verlesen wird sowie die Aufhebung der Haft seines Mandanten. Er befürchte eine Vorverurteilung, unter anderem durch Medienberichte, von Markus H. Dieser sei „öffentlich hingerichtet“ worden, bevor der Prozess überhaupt begonnen habe.



Anklage und Reaktion der Angeklagten



Mit der Verlesung der Anklage endete der erste Prozesstag. Die Bundesanwaltschaft hat Stephan Ernst des Mordes angeklagt, Markus H. der Beihilfe zum Mord. Im Falle des 2016 niedergestochenen Geflüchteten, der ebenfalls als Nebenkläger auftritt, wird Stephan Ernst versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden Angeklagten hätten bei Verlesung der Anklageschrift kaum unterschiedlicher auftreten können. Während Ernst mit steifer Miene meist nach unten schaute, konnte sich Markus H. ein leichtes Lächeln, gefolgt von hochgezogenen Augenbrauen und verschränkten Armen vor der Brust nicht verkneifen.



Den Tatverdächtigen gegenüber saß die Familie Lübcke, die als Nebenklägerin in dem Prozess auftritt. Die Familienmitglieder hatten zuvor angekündigt, dass sie „den angeklagten mutmaßlichen Tätern in die Augen sehen“ wollen. Der Anwalt der Familie, Holger Matt, erklärte am Dienstagmorgen, dass sich die Familie jedoch im Prozess nicht äußern werde.



Großer Andrang vor Prozessbeginn



Wie groß das Interesse an dem Prozess ist, zeigt auch die Zahl der akkreditierten Journalistinnen und Journalisten: Mehr als 200 Personen haben sich für den Prozess akkreditiert, darunter auch Medienvertreterinnen und -vertreter aus den Niederlanden, der Türkei und der Schweiz. Coronabedingt können aktuell nur 19 von ihnen in den Verhandlungssaal, 41 weitere können die Verhandlung per Tonübertragung in einem externen Raum verfolgen. In dem Zuschauerbereich finden weitere 18 Menschen Platz. Die Platzvergabe erfolgte dabei nach einem Schlangenprinzip. Dementsprechend warteten einige Medienvertreterinnen und -vertreter bereits in der Nacht vor dem OLG, um sich einen Platz im Gerichtssaal sichern zu können.