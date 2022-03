Bildungsdezernentin Weber fordert gemischte Kitagruppen

Bildungsdezernentin Sylvia Weber fordert die Hessische Landesregierung dazu auf, die Corona-Regeln für Kitas und Krippen aufzuheben, die feste Gruppen vorsehen. Die Wiedereinführung gemischter Gruppen soll sowohl Eltern als auch Fachkräfte entlasten.

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) fordert die Hessische Landesregierung dazu auf, die Corona-Regeln für Kitas und Krippen, die feste Gruppen vorsehen, schnellstmöglich aufzuheben. „Es kann nicht sein, dass das Land für die Schulen und allgemeine Bevölkerung die Hygieneregeln lockert, die Kitas aber weiterhin in festen Gruppen arbeiten müssen. Dies ist nicht zu verstehen, wenn gleichzeitig wieder Großveranstaltungen möglich sind“, so Weber. Sowohl Fachkräfte als auch Eltern können laut Weber durch die Aufhebung der festen Gruppenzugehörigkeit entlastet werden, vor allem in den Randstunden.



Immer häufiger müssten Gruppen geschlossen werden, weil die Personalsituation in den Kitas immer noch angespannt und der Krankenstand immer noch hoch sei, so die Dezernentin. „Die Fachkräfte in den Einrichtungen haben in den letzten zwei Jahren fast Unmenschliches geleistet und mit einem hohen persönlichen Risiko die Betreuung aufrechterhalten. Nun ist es an der Zeit, dass sie auch von den geplanten Lockerung profitieren und nicht vergessen werden“, sagt Weber. „Ich erwarte von der hessischen Landesregierung schnelles Handeln.“