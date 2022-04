Ein Frühlingsfest für fluchterfahrene Kinder

Der Kunstverein Familie veranstaltet ein Frühlingsfest für geflüchtete Kinder am kommenden Wochenende. Die Kinder sollen dabei von verschiedenen Künstlern unterhalten werden und Abwechslung sowie kulturellen Austausch vermittelt bekommen.

Der Kunstverein der Familie Montez lädt am 16. April Kinder mit Fluchterfahrungen zum Frühlingsfest ein. Von 14 bis 20 Uhr sollen die jungen Besucherinnen und Besucher von verschiedenen Kunstschaffenden unterhalten werden, darunter auch Studierende der Städelschule. An ausgewählten Stationen können die Kinder Malen, Basteln, an Lesungen teilnehmen oder auch Musik machen. „Wir wollen Abwechslung und Lebensfreude vermitteln und zum kulturellen Austausch anregen“, sagt Daniel Mouson vom Kunstverein Familie Montez.



Auch Dolmetscher und weitere Erwachsene werden bei dem Frühlingsfest anwesend sein und den geflüchteten Kindern bei der Verständigung helfen. Jedem Kind werden zwei Freigetränke und Cupcakes angeboten. „Das Fest wird dann zum Erfolg, wenn die Kinder fröhlich sind“, so Daniel Mouson. Das Fest wird unter anderem von Yan Rechtmann, Aleksandra Botic, Puschan Malvani, Thomas Dürbeck, Adriane Dolce Tanja Kucherenko, :innen, arts21 und Edda Rössler unterstützt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.