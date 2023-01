Dichtkunst trifft Wettkampf

Am 18. Januar streiten sich wieder die Dichter in Frankfurt: Im Kunstverein Familie Montez findet der 86. Montez Slam statt. Die eingeladenen Poetry-Slammer kommen aus ganz Deutschland und buhlen mit ihren literarischen Vorträgen um die Gunst des Publikums.

Wer am Mittwoch, den 18. Januar, von 20 bis 22.30 Uhr noch nichts vorhat, auf den wartet im Kunstverein Familie Montez ein Sprachwettbewerb der besonderen Art: Dort findet der 86. Montez Slam statt, bei dem sich Poetry Slammer in ihren literarischen Vorträgen zu überbieten versuchen. Dabei dürfen sie selbst entscheiden, ob sie dem Publikum ihre einstudierten Texte gereimt, erzählend, ernst oder lustig vortragen wollen. Vorgeschriebene Regeln des Wettbewerbs sind lediglich ein selbstverfasster Text, ein Zeitlimit von sechs Minuten sowie keine Requisiten und nur zitierter Gesang.



Das Publikum bewertet die Dichterinnen und Dichter und entscheidet, wer am Finale teilnehmen darf. Dort entscheidet es dann ebenso, wer am Ende der Sieger des Wettbewerbs ist. Unter den Teilnehmenden sind Poeten aus ganz Deutschland vertreten, unter anderem Sven Hensel aus Bochum, Uli Höhmann und Julie aus Frankfurt oder auch Sebastian Hauf aus Trebur. Moderiert wird die Dichterschlacht vom Poetry Slammer Benedict Hegemann.



>> Veranstaltungsort ist der Kunstverein Familie Montez in der Honsellstraße 7. Einlass ist um 19 Uhr; der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Im Vorverkauf sind die Eintrittskarten und die 20 Euro teuren VIP Tickets mit zuzüglichen Gebühren online über EVENTIM oder an lokalen Verkaufsstellen erhältlich.