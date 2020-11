Koons-Skulptur im Wert von 11 000 Euro gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben eine Skulptur des Künstlers Jeff Koons aus einer Galerie in der Kaiserstraße gestohlen. Der Vorfall soll sich bereits Anfang November ereignet haben, seit dieser Woche wird öffentlich nach der Skulptur gefahndet.

Seit Mittwoch wird öffentlich nach der Skulptur „Balloon Dog (orange)“ des Künstlers Jeff Koons gefahndet. Sie soll bereits Anfang November aus einer Galerie in der Kaiserstraße in Frankfurt entwendet worden sein. Die Porzellan-Edition aus dem Jahr 2015 hat laut Polizei einen Wert von rund 11 000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.



Nach Angaben der Polizei soll sich der Raub während der Geschäftszeiten ereignet haben. Die Inhaberin habe sich zum Tatzeitpunkt im Nebenraum bei einem Kundengespräch aufgehalten, erst bei ihrer Rückkehr in den Hauptgeschäftsraum sei ihr die fehlende Skulptur in der Glasvitrine aufgefallen. Darüber hinaus wurde auch eine Vase im Wert von 90 Euro entwendet.



Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, soll die Inhaberin den Diebstahl noch am gleichen Tag gemeldet haben, seither liefen auch die Ermittlungen. Nachdem diese nun auch an das Landeskriminalamt übergegangen seien, habe man die Fahndung öffentlich gemacht. Kamera-Aufzeichnungen liegen laut Polizei nicht vor, es wird nun um Hinweise gebeten.



Jeff Koons ist ein US-amerikanischer Künstler, dessen Stil zwischen Kitsch, Kunst und der Verfremdung von Objekten verortet wird. Im Mai vergangenen Jahres wurde seine Skulptur “Rabbit“ für 91 Millionen US-Dollar im Auktionshaus Christie’s versteigert. Sie gilt als das teuerste Werk eines noch lebenden Künstlers.