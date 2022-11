Bürger wünschen sich neue Kulturräume

NSU 2.0

Drohbrief-Empfängerinnen sehen Polizei nicht entlastet

Am Donnerstag soll am Landgericht das Urteil im Prozess um die Drohschreiben des „NSU 2.0“ fallen. Einige Empfängerinnen der Drohbriefe sehen den Fall nicht als aufgeklärt und die hessische Polizei auch bei einer Verurteilung von Alexander M. nicht als entlastet an.

Text: loe / Foto: red