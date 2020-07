Flughafen bereitet sich auf Testpflicht vor

Die Corona-Testpflicht für Reiserückkehrende werden kommen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits am Montag an. Die hessische Landesregierung plant nun das Testzentrum am Frankfurter Flughafen.

Am größten Flughafen Deutschlands ist die Einrichtung eines Corona-Testszentrums eine weitaus größere logistische Herausforderung als andernorts. Am Montag hatte sich die Fraport deshalb noch wenig begeistert zu der Einführung kostenloser Corona-Tests geäußert, da die Frage zur Kostenübernahme noch ungeklärt sei. Am vergangenen Freitag waren die kostenlosen Tests für Reiserückkehrende unter anderem am Flughafen Köln-Bonn angelaufen. Die Kosten dafür tragen laut Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, die Krankenkassen sowie Bund und Länder. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zudem angekündigt, eine deutschlandweite Testpflicht an den Flughäfen einführen zu wollen, die er aktuell rechtlich prüfen lasse. Diese werde in Kürze veröffentlicht, kündigte das hessische Ministerium für Soziales und Integration an.



Am Mittwoch äußerten sich nun der hessische Gesundheitsminister Kai Klose und Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (beide Bündnis 90/Die Grünen) zum Aufbau eines neuen Testzentrums am Frankfurter Flughafen. „Die verpflichtenden Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden dazu beitragen, Infektionsketten zu verhindern und die Anzahl der Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau zu halten“, erklärten Klose und Al-Wazir gemeinsam. Man setze nun alle Hebel in Bewegung, um die dafür benötigten Testkapazitäten schnell zur Verfügung stellen zu können.



Im Zuge dessen äußerte sich nun auch der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte positiv zur Testverpflichtung, man begrüße die kostenlosen Testmöglichkeiten. „Die Luftfahrtbranche hat frühzeitig umfassende Maßnahmen umgesetzt, um den Infektionsschutz am Boden und in der Luft bestmöglich sicherzustellen.“ Am Flughafen in Frankfurt wurde bereits Ende Juni ein Corona-Testzentrum eingerichtet, in dem die Passagiere die Tests jedoch aus eigener Tasche bezahlten: 59 Euro für ein Ergebnis nach bis zu sechs Stunden, 139 Euro für ein Ergebnis nach zwei bis drei Stunden.



Das neue Testzentrum, das sich im Übergang zwischen Terminal 1 und dem Fernbahnhof befinden wird, sei aktuell im Aufbau. Die Einführung der verpflichtenden Tests basiere auf Schätzungen zum Aufkommen von Reiserückkehrenden aus Risikogebieten, so das Sozial- und Integrationsministerium. „Wir beobachten derzeit einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen, der in der derzeitigen Urlaubs- und Ferienzeit auch auf die Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurückzuführen ist“, sagte Klose. Neben den Regeln zu Abstand, Hygiene und Mund-Nase-Schutz, seien nun auch die gezielten Tests von Bürgerinnen und Bürgern wichtig, die aus Risikogebieten zurück nach Deutschland einreisten. Dies könnte ein größeres Infektionsgeschehen und einen neuerlichen Lockdown verhindern, so der Gesundheitsminister.