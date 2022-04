Polizei durchsucht Büro von Feldmann

Römische Stadt Nida

Auf Luxus folgen Mehrfamilienhäuser

Aktuell befindet sich In der Römerstadt 126-134 in Heddernheim ein großes, braunes Loch. Doch die Fläche, auf der bald 190 neue Wohnungen entstehen sollen, gibt einen Einblick in weit zurückliegende römische Geschichte mit originalen Funden.

Text: Viviane Schmidt / Foto: red