Bembel für Depp beim Hollywood-Spektakel

Am Mittwochabend spielte Gitarren-Legende Jeff Beck in der Offenbacher Stadthalle und brachte mit Stargast Johnny Depp ein bisschen Hollywood-Feeling mit. Zuvor nahm sich der Schauspieler Zeit für seine Fans, die ihn umjubelten.

Johnny Depp ist ein Musiker? Das fragten sich in den vergangenen Tagen etliche Menschen in Frankfurt, als sie hörten, Depp spielt am Mittwoch in der Offenbacher Stadthalle ein Konzert mit Gitarren-Weltstar Jeff Beck. In der Tat hat fast jeder schon mal gehört, dass Depp auch ab und zu mit der Prominenten-Band Hollywood Vampires (mit Alice Cooper, Joe Perry und immer wieder Gästen) durch die Lande zieht. Im Sommer 2016 waren sie beim Hessentag in Herborn auf der Bühne. Jetzt also Johnny Depp mit Jeff Beck in der Offenbacher Stadthalle.



Interessant ist dieser Event ganz besonders aus Boulevard-Sicht. Johnny Depp hat gerade zwei aufsehenerregende Verleumdungsprozesse gegen Ex-Partnerin Amber Heard hinter sich. Sie spricht in diversen Medien noch über den Prozess, Johnny macht aber auf Fan-Liebling. So auch an der Stadthalle. Um 15.22 Uhr fährt er zum Soundcheck vor. Danach warten rund 200 Fans geduldig in der Offenbacher Sonne unter anfliegenden Flugzeugen. Sie konnten zusehen, wie zwei Bembel angeliefert wurden, gebrandet mit dem Logo des örtlichen Veranstalters, mutmaßlich waren das Geschenke für die beiden Superstars im Backstage-Bereich der Halle. Um kurz nach 17.30 Uhr kam Johnny Depp dann zu den Fans und nahm sich in mehr als 20 Minuten Zeit für praktisch jeden, der ein bisschen drängeln konnte. Happy waren sie, dass sie ihren Movie-Star sogar in die Arme nehmen konnten. „Er hat sehr gut gerochen“, erzählt ein Fan. Und Birgit Rieppel aus Düsseldorf verrät uns „Morgen früh geht es gleich zum Tätowierer!“ Sie hat wie gewünscht ein Autogramm auf den linken Unterarm („die Seite, wo das Herz ist“) bekommen, was nun verewigt wird.



Musikkritiker, die dem Konzert in der Halle lauschten, sind danach euphorisch, was die Leistung Jeff Becks angeht. Johnny Depps musikalische Performance wird bestenfalls gnädig kommentiert. Wenn es Depps Ziel war, einer weltweiten Medienöffentlichkeit zu zeigen, dass er immer noch treue Fans hat, mit denen er liebevoll umgeht, dann hat er perfekt abgeliefert. Kann es sein, dass aus der Sicht von Depps Management, das Spektakel am Künstlereingang der Offenbacher Stadthalle das Hauptevent war? Gerüchte gibt es ja schon, Disney habe ihm nach dem Sieg vor Gericht einen 300-Milionen-Dollar-Vertrag angeboten, damit er wieder den Jack Sparrow in einer Fluch der Karibik-Fortsetzung spielt. Und Hollywood-Filmproduzenten besetzen durchaus danach, welches Image ein Star hat. Je mehr Fans ihn anlächeln, umso mehr werden wohl auch ein paar Euros oder Dollars an der Kinokasse für ihn abliefern. Mission accomplished – das ist ein Zitat aus einem anderen Film, aber es könnte passen.