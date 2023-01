Toter Mann an der S-Bahnstation gefunden

Am Dienstagmorgen wurde ein toter Mann an der S-Bahnstation der Konstablerwache gefunden. Dieser wurde durch Zufall von einer Polizeibeamtin entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach der Todesursache.

Am Dienstagmorgen gegen 6.35 Uhr wurde ein toter Mann an der S-Bahnstation der Konstablerwache gefunden. Wie die Polizei nun mitteilt, wurde er auf einer Sitzgelegenheit am Gleis 3 gefunden. Eine Polizeibeamtin habe ihn dort aus Zufall auf ihrem Heimweg entdeckt.



Nach Angaben der Polizei konnten die Rettungskräfte dem 53-jährigen Verstorbenen nicht mehr helfen. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach der Todesursache; Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei bislang nicht vor.