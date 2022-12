Personen der queeren Community mit Messer bedroht

Am frühen Sonntagmorgen wurden nahe der Konstablerwache zwei Personen der queeren Community von einem bislang unbekannten Täter beleidigt und anschließend mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es nahe der Konstablerwache abermals zu einem Angriff auf Personen der queeren Community: Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die zwei betroffenen Personen an der Ecke Große Friedberger Straße/Konstablerwache auf. Dort habe ein Mann sie zunächst beleidigt und anschließend mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde niemand.



Wie die Polizei weiter mitteilt, soll sich der Angriff gegen 4.40 Uhr ereignet haben. Einer Zeugin sei es zwar gelungen den Mann zurückzuhalten, er konnte jedoch anschließend fliehen. Die Polizei hofft auf weitere Zeuginnen und Zeugen, wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75510100 an das 1. Polizeirevier zu wenden.



Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt und 175cm groß beschrieben. Des Weiteren soll er mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, einem weißen T-Shirt, Blue-Jeans und grauen Schuhen bekleidet gewesen sein.