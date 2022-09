41-Jährige bei Auseinandersetzung in U-Bahn verletzt

Am Samstag hat ein Unbekannter eine 41-jährige Frau in der U8 angegriffen. Die Polizei vermutet, dass der Auslöser ein Gespräch zwischen der Frau und ihrer Bekannten war. Auch ein weiterer Fahrgast, der den Streit schlichten wollte, wurde leicht verletzt.

In einer U-Bahn der Linie 8 hat am Samstag ein unbekannter Mann eine 41 Jahre alte Frau angegriffen. Laut Mitteilung der Polizei Frankfurt habe sich die Frau in der Bahn angeregt mit einer Bekannten unterhalten, wodurch sich der Unbekannte vermutlich belästigt gefühlt haben soll. Daraufhin sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Mann die 41-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.



Ein 53-Jähriger, der die Auseinandersetzung beobachtet habe, habe versucht, mit Worten deeskalierend auf den Täter einzuwirken. Dieser habe daraufhin auch den 53-jährigen Fahrgast angegriffen und leicht im Gesicht verletzt.



Der Täter sei schließlich an der Station Zeilweg ausgestiegen und habe sich in Richtung Kupferhammer entfernt. Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer blauen Daunenjacke.



Personen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich beim

örtlich zuständigen 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.