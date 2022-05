Plakate sollen zum Wassersparen aufrufen

Mit einer Plakataktion will die Stadt Menschen zum Wassersparen animieren und so gegen die voranschreitende Klimakrise vorgehen. 317 Litfaßsäulen im Stadtgebiet sollen dafür in den kommenden drei Wochen beklebt werden.

Unter dem Motto „Jede*r ein bisschen, zusammen ganz viel. Mach mit!“ startet die Stadt eine Kampagne zum Wassersparen und will aus diesem Anlass 317 Litfaßsäulen im Stadtgebiet in den nächsten drei Wochen mit Plakaten bekleben. Auf diesen soll das Kampagnenmotiv zu sehen sein, ein Wasserhahn und die Skyline in einem Wassertropfen. „Frankfurt am Main ist die Kommune mit dem höchsten absoluten Trinkwasserverbrauch in Hessen und benötigt große Zulieferungen aus der Region. Daher liegt bei der wachsenden Stadt Frankfurt eine besondere Verantwortung“, teilte Umweltamtsleiter Peter Dommermuth mit.Umweltsdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) betont zudem, dass die Menschen ihr Verhalten ändern müssen, insbesondere im Alltäglichen. „Die Klimakrise ist längst da“, so Heilig weiter. Die Plakataktion wird darüber hinaus von einem Gewinnspiel in den sozialen Medien begleitet, bei dem es eine Trinkflasche mit dem Kampagnenmotto zu gewinnen gibt. Zudem werden auf der Website der Stadt Tipps zum Wassersparen im Haushalt, im Garten sowie zu Hygiene und weitere Themen rund um die Wasserversorgung aufgelistet.