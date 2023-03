56-jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Sturz

Vergangenen Freitag stürzt ein 56-Jähriger von seinem Pedelec und stirbt daraufhin an seinen Kopfverletzungen. Eine 35-Jährige in einem parkenden Wagen erlitt zudem einen Schock.

Am vergangenen Freitagabend ist ein 56-jähriger Fahrradfahrer in Kalbach gestürzt und infolgedessen gestorben. Er sei gegen 18.30 Uhr mit seinem Pedelec die Straße „An der Bergstraße“ in östliche Richtung gefahren. Auf Höhe eines parkenden PKW, in dem eine 35-jährige Frau gesessen habe, sei er gestürzt. Nach Angaben der Polizei zog er sich dadurch schwere Kopfverletzungen zu. Die Ursache für seinen Sturz sei derzeit noch unbekannt.



Trotz sofortiger Erstversorgung, Reanimation des Radfahrers und einem Notarzt-Eingriff sei der 56-Jährige an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau im parkenden Wagen einen Schock erlitten und musste ambulant behandelt werden. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden nun ermittelt.