Auto stößt mit U-Bahn zusammen

Am späten Montagabend kam es im Stadtteil Riederwald nahe der Haltestelle Johanna-Tesch-Platz zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer U-Bahn der Linie U7. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt; auf der U-Bahnstrecke kommt es weiterhin zu Verzögerungen.

Nahe der U-Bahn-Station Johanna-Tesch-Platz kam es am Montagabend gegen 23 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer oberirdisch fahrenden U-Bahn der Linie U7. Dabei wurde der 60-jährige Autofahrer eingeklemmt und musste anschließend von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde leicht verletzt, der 42 Jahre alte Fahrer der U-Bahn erlitt

einen Schock. Die Fahrgäste der U-Bahn blieben unversehrt, der Unfallwagen hingegen wurde komplett zerstört.



Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, soll sich der Unfall ersten Erkenntnissen zufolge ereignet haben, als der Fahrer vom Vorplatz der PSD-Arena auf die Straße „Am Riederbruch“ einbog und dabei die fahrende U-Bahn übersah. Der Einsatz dauerte laut Polizei und Feuerwehr etwa drei Stunden; der Verkehr in diesem Bereich wurde gesperrt.



Wie die VGF mitteilte, dauern die Störungen auf der U-Bahn-Linie weiterhin an, da unter anderem ein Fahrleitungsmast beschädigt wurde. Es kommt zu Fahrplanabweichungen, Fahrtausfällen, Streckenunterbrechungen und Ersatzverkehr. Diese sollen bis in die Nacht hinein anhalten.