Im Westen nichts Neues?

Die Corona-Krise trifft auch die westlichen Stadtteile Frankfurts hart: Neben abgesagten Veranstaltungen verzögern sich auch Bauarbeiten – unter anderem am Bolongaropalast. Dennoch gab es auch einige Neuigkeiten.

Ob Einzelhandel, Tourismus- oder Gastronomiebranche – Frankfurts Innenstadt leidet unter der Corona-Krise und dem seit November geltenden Teil-Lockdown. Doch auch in den westlichen Stadtteilen Frankfurts wie Griesheim, Höchst, Nied, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach und Zeilsheim sei es derzeit eine schwierige Situation, teilte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Donnerstag mit. „Ich denke an Schausteller, Kulturschaffende, Gastwirte und Vereine, die mit ihrem Wirken unzählige Veranstaltungen organisiert und durchgeführt haben, wie das Höchster Schlossfest, Barock am Main, das Neue Theater Höchst, die Jahrhunderthalle und Straßenfeste und Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen.“



Dennoch habe man auch hier im vergangenen Jahr Neuerungen in Angriff genommen. An erster Stelle stehe dabei nach wie vor die Sanierung und Fertigstellung des Bolongaropalastes. Trotz einiger Verzögerungen soll das Projekt im Sommer 2023 fertig gestellt sein. Im kommenden Jahr wolle man zudem wieder Führungen durch das Haus ermöglichen. Verschoben hat sich auch die Fertigstellung des Neubaus des Klinikums Frankfurt Höchst. Dieser konnte nicht wie angekündigt im Herbst dieses Jahres fertiggestellt und an das Krankenhaus übergeben werden. Aktuell rechne man mit einer Übergabe frühestens im Dezember 2021.



Zusätzlich soll auch die Höchster Innenstadt aufgewertet werden. Dort kommen seit dem Sommer erste mobile Sitzbänke zum Einsatz, die „zum Ausruhen und Verweilen“ einladen und nachts wieder abgebaut werden sollen. Auch am Bahnhof soll sich laut Feldmann einiges tun. Hier werde das Empfangsgebäude saniert, dafür seien von der Stadt Anfang November knapp eine Million Euro freigegeben worden. Auch in Griesheim würden aktuell im Rahmen des Programms „Stadtumbau West“ die öffentlichen Flächen rund um den Bahnhof neugestaltet werden. Zudem habe die Stadt das ehemalige Fiatgelände erworben. Dort sollen Schulen, Kitas und eine öffentliche Grünfläche entstehen. Im Schulbereich wurden zusätzlich weitere Millionen Euro investiert: Hier sei beispielsweise die Henri-Dunant-Schule in Sossenheim im Sommer 2020 in den Neubau gezogen und komplett neu ausgestattet worden. Sowohl an der Robert-Blum-Schule sowie der Hostatoschule wurde laut Feldmann ein Erweiterungsbau für Klassenräume, Betreuung und Cafeteria errichtet, diese sollen voraussichtlich im Sommer und Ende 2021 fertiggestellt werden, heißt es seitens der Stadt.