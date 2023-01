Winterwerft ruft zu Kunst, Kultur und Austausch

Ende Januar lädt die Winterwerft unter dem Motto „House on Fire“ nach Fechenheim. Das Theaterfestival bringt ein vielseitiges Programm aus Theater, Tanz, Performance und Musik mit. Im Zentrum der Veranstaltungen stehen Themen wie Krise und Nachhaltigkeit.

Unter dem Titel „House On Fire“ findet Ende Januar das internationale Theaterfestival Winterwerft statt. Vom 27. Januar bis 12. Februar wird es jeweils an den Wochenenden ein buntes Programm aus Theater, Tanz, Performance und Musik auf dem protagon Kulturgelände in Fechenheim geben. Im Zentrum der Veranstaltungen sollen dabei die Fragen von Krise, Nachhaltigkeit, Utopie und Dystopie stehen, heißt es vonseiten der Veranstaltenden. Das Festival soll als Ort dienen, an dem kritisch hinterfragt sowie ein Perspektivwechsel gewagt werden soll.Das Rahmenprogramm der nunmehr siebten Ausgabe der Winterwerft besteht aus öffentlich zugänglichen Workshops, einer Galerie, Videokunst, Malerei, Skulpturen oder auch Lesungen und Musik. Die Theatergruppen und Kunstschaffenden finden ihren Weg aus aller Welt in die Stadt, wie etwa aus England, Italien, Ungarn, Griechenland, Tschechien und vielen weiteren Ländern. Neu in diesem Jahr ist etwa das Musikprogramm und die Symposien. Für Atmosphäre auf dem Festivalgelände sollen laut den Veranstaltenden Jurte, Bar sowie das Babushka Café sorgen.Trotz Corona-Pandemie sorgten die Veranstaltenden auch in den vergangenen beiden Jahren dafür, dass die Winterwerft stattfinden konnte – wenn auch unter besonderen Umständen. So entwickelte das Team etwa im vergangenen Jahr ein hybrides Konzept und setzte erstmals auf eine Übertragung via Livestream. In diesem Jahr kann das Theaterfestival nun wieder in vollem Umfang stattfinden.Das ausführliche Festivalprogramm der Winterwerft gibt es online . Sie findet jeweils im Zeitraum vom 27. Januar bis 12. Februar jeweils Freitag bis Sonntag ab 18.30 Uhr statt; der Eintritt ist auf Spendenbasis.