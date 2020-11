Frankfurt vom Sofa aus erkunden

Museen, Theater, Kinos und Gaststätten sind voraussichtlich noch bis Ende November geschlossen. Damit Langeweile gar nicht erst aufkommt, bieten die Frankfurter Stadtevents nun zahlreiche Online- und Live-Events an.

Die Frankfurter Stadtevents haben die Pause durch den „Lockdown light“ kreativ genutzt und eine neue Version der Online-Führungen erarbeitet: Die Live-Events, eine Kooperation mit Wimroo, werden per Kamera live über Zoom übertragen. Auf diese Weise können auch Fragen an den Guide gestellt werden.Das Angebot ist vielfältig: Gästeführer Till Fischer nimmt die Teilnehmenden in seiner Live-Führung mit durchs Bahnhofsviertel, Ulrich Mattner gibt Einblicke in die Welt der Meditation, während Stadtführer und Historiker Alexander Ruhe einen Einblick in das Frankfurt zwischen 1933 und 1945 gewährt. Weihnachtlich wird es dann bei dem Online-Escape-Game „Lost Christmas“, bei dem die teilnehmende Gruppe herausfinden muss, wer die Wunschzettel aller Kinder auf den Servern der Norden-Polaris-AG gelöscht hat.