Mann in Wohnung getötet: mutmaßlicher Täter stellt sich

In der Innenstadt wurde am Wochenende ein Mann in seiner Wohnung getötet. Der mutmaßliche Täter stellte sich am frühen Samstagmorgen selbst der Polizei und wurde festgenommen. Die genauen Tatumstände sind derzeit noch unklar.

Vergangenen Samstagmorgen ist ein 40-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in der Alten Gasse aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann getötet. Zuvor hatte sich der mutmaßliche 32-jährige Täter am Samstag gegen 1 Uhr der Polizei gestellt. Das Opfer wies den Ermittlern zufolge „Verletzungen scharfer Gewalt“ auf.



Der 32-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter wegen des Verdachts des Totschlags vorgeführt. Zudem wurde am Sonntag eine Obduktion der Leiche durchgeführt, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Die genauen Tatumstände werden noch ermittelt.