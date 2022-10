Drei Durchsuchungen nach homophobem Angriff

Nach einem mutmaßlich queerfeindlichen Angriff im August, bei dem ein Mann mit einer Flasche an der Hand verletzt wurde, wurden nun drei Tatverdächtige ermittelt. Dabei soll es sich um einen 21-jähriger Haupttäter sowie zwei 22-jährige Mittäter handeln.

Vergangenen Freitag wurden die Wohnungen von drei Männern durchsucht, die mutmaßlich Anfang August einen Mann aus queerfeindlichen Motiven angegriffen haben sollen. Sie wurden nach Angaben der Polizei durch die Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen festgestellt. Bei den Durchsuchungen konnten laut Polizei Beweismittel zur Tat, unter anderem die bei der Tat getragene Kleidung, sichergestellt werden.Bei den drei Männern solle es sich nach Polizeiangaben um einen 21-Jähriger aus Griesheim als Haupttäter handeln. Hinzu komme eine 22-jährige Mittäterin, ebenfalls aus Griesheim, sowie ein weiterer 22-jähriger Mittäter aus Hattersheim. Zu dem mutmaßlich queerfeindlichen Angriff kam es am 6. August in der Innenstadt, bei dem ein 22-Jähriger am frühen Morgen auf dem Heimweg zunächst beleidigt und anschließend mit einer abgebrochenen Flasche an der Hand verletzt sowie mit Pfefferspray besprüht wurde . Der Geschädigte gehört laut Polizei der LGBT*IQ-Community an. Die drei Tatverdächtigen wurden nach den Ermittlungen wieder freigelassen. Gegen sie wird nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.