27-Jähriger durch Schuss ins Gesicht verletzt

Großes Stadtgeläut

50 Kirchenglocken läuten die Adventszeit ein

Am Samstag erklingt wieder das Große Stadtgeläut in der Stadt. Insgesamt 50 Glocken der zehn Innenstadtkirchen werden aus diesem Anlass aufeinander abgestimmt läuten und so ein Glockenkonzert ergeben, das in der ganzen Stadt sowie online zu hören sein wird.

Text: sfk / Foto: Harald Schröder