„Auch in Deutschland sind Menschen durch Rassismus gestorben“

Schwarze Menschen erfahren auch in Deutschland noch immer täglich Rassismus – ob verbal oder gar durch körperliche Gewalt. Darauf macht der Internationale Tag gegen Rassismus am 21. März aufmerksam. Ein Gespräch mit Siraad Wiedenroth von der ISD.

JOURNAL FRANKFURT: Frau Wiedenroth, Sie sind in der Initiative Schwarze Menschen Deutschland (ISD) aktiv. Was tun Sie mit Ihrer Initiative im Kampf gegen Rassismus?

Siraad Wiedenroth: Wir tragen eigentlich einen dauerhaften Kampf gegen Rassismus aus, den wir über verschiedene Kanäle führen. Das ist zum einen immer wieder die Aufklärungsarbeit, zum Beispiel durch Workshops oder Anti-Rassismus-Trainings. Wir schaffen aber auch Empowerment-Angebote für Schwarze Menschen, die täglich mit Rassismus leben müssen. Denn da braucht es immer Momente, in denen Kraft gesammelt werden kann. Außerdem fahren wir diverse Kampagnen, beispielsweise zu Racial Profiling oder aktuell die Kampagne „Death in Custody“, zusammen mit der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) aus Berlin. Dabei bereiten wir auf, wie viele Menschen in Polizeigewahrsam oder durch die Polizei verstorben sind und wer diese Menschen waren. In Deutschland wird oft nicht greifbar gemacht, wie sich Rassismus strukturell und institutionell auswirken kann. Wir wollen das aber greifbar machen, denn Rassismus ist sehr real – im Leben von Menschen, die davon betroffen sind.



Wie alltäglich ist denn Rassismus in Deutschland tatsächlich?

Das fängt häufig schon im Kindergarten an – wie Kinder von Erzieher:innen bewertet werden, welche Charaktereigenschaft wie eingeordnet wird. Dann geht es in mit der Benotung in der Schule weiter und damit, wer später studiert. Es ist durch Zahlen belegt, dass Schwarze und migrantische Personen nicht so oft studieren wie weiße. Das hat unter anderem mit der Benotung in der Schule zu tun. Rassismus begegnet uns in der Schule aber zum Beispiel auch in Schulbüchern; wie wird über Schwarze oder afrikanische Menschen, oder über den Kontinent Afrika geschrieben? Es geht uns nicht darum, dass alle Menschen Rassisten sind, aber dass alle Menschen in Deutschland in diesen rassistischen Strukturen aufgewachsen sind und das mit aufnehmen. Also auch weiße Kinder sind von antischwarzem Rassismus betroffen, in dem Sinne, dass sie ihn zum Beispiel aus den Geschichtsbüchern so aufnehmen.



Rassismus betrifft aber ja nicht nur Kinder.

Nein, auch bei der Wohnungssuche oder der Jobsuche wird man häufig mit Rassismus konfrontiert. Schwarze Menschen werden auch viel häufiger auf der Straße von der Polizei kontrolliert. Weiße Menschen werden vielleicht mal am Flughafen kontrolliert; Schwarze Menschen können schon ab dem Teenager-Alter davon erzählen, dass sie des Öfteren Kontrollen durchleben müssen. Und dabei geht es nicht nur darum, den Ausweis zu zeigen, sondern da werden auch ganz schnell die Taschen kontrolliert. Allerdings ist Rassismus auch sehr vielschichtig: Es ist nicht so, dass alle Schwarzen Menschen dieselben Erfahrungen machen. Wenn die Person dunkler ist, wird häufig gesagt, es kann gar nicht sein, dass sie nach Deutschland gehört. Wenn Leute heller sind, könnte es vielleicht einen weißen deutschen Elternteil geben, und dann werden sie weniger kontrolliert. Das heißt, nicht alle Schwarzen Menschen erleben den antischwarzen Rassismus gleich, aber alle erleben ihn.



Nach dem rassistischen Attentat von Hanau und dem Tod von George Floyd in den USA gab es eine große Welle der Solidarität und viel Aufmerksamkeit für das Thema Rassismus. Hat sich damit auch der Diskurs und die Denkweise der Menschen verändert?

Im Moment kann ich noch nicht sagen, dass sich dadurch alles verändert hat. Das wird sich erst zeigen. Aber was uns damals wichtig war, ist, die Momente auch immer wieder zu übersetzen und zu zeigen, es gibt rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland, es gibt rassistische Attentate auch in Deutschland. Es sind auch in Deutschland schon Menschen durch Rassismus gestorben; auch in Frankfurt. In diesem Jahr jährt sich zum Beispiel zum zehnten Mal der Tod von Christy Schwundeck, die in einem Frankfurter Jobcenter von einer Polizistin erschossen wurde. Schwarze Menschen werden oft sehr schnell als bedrohlich empfunden durch die Bilder und die Stereotypen, die seit der Kolonialzeit geprägt werden. Und durch dieses Empfinden wird zum Beispiel auch schneller und tödlicher geschossen. Das war bei Christy Schwundeck der Fall. Natürlich ist es immer einfacher, in die Ferne zu schauen, als die Arbeit vor der eigenen Haustür zu machen. Deshalb wollten wir zeigen, dass es solche Vorfälle auch in Deutschland gibt.



Die Solidaritätswelle scheint sich mittlerweile aber schon wieder „beruhigt“ zu haben. Oder täuscht dieser Eindruck?

Das ist das Problem. In der Gesamtgesellschaft kommt das in Wellen, aber für Schwarze Menschen ist es der Alltag, mit Rassismus leben zu müssen, und dagegen kämpfen zu müssen. Für Leute, die Rassismus nicht selbst erfahren, braucht es leider sehr starke Bilder, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Da wünsche ich mir ein Umdenken. Damit diese Solidarität nicht nur punktuell ist, wenn das Schlimmste passiert und Menschen brutal sterben; sondern damit Rassismus auch als Problem wahrgenommen wird, wenn er wie ein Dauergeräusch nebenbei läuft.



Auf der Online-Plattform „Hessen schaut hin“ wurden allein innerhalb eines Jahres mehr als 300 rechte und rassistische Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Wie hilfreich kann eine solche Plattform sein?

Es bringt auf jeden Fall viel, diese Vorfälle dort zu melden – eben, weil solche rassistischen Fälle in Deutschland selten greifbar sind. Häufig wird nur von „Einzelfällen“ gesprochen. Wenn diese Vorfälle aufgelistet und durch Zahlen greifbar gemacht werden, kann dieses Narrativ der „Einzelfälle“ vielleicht durchbrochen werden. 300 Meldungen allein in Hessen ist eine hohe Zahl – und darunter sind sehr wahrscheinlich nicht die vielen „kleinen“ Vorfälle, die man generell im Alltag erlebt, sondern vor allem die, die für diese Menschen einen Einschnitt bedeutet haben.



Welches Verhalten würden Sie sich in Zukunft von Ihren Mitmenschen wünschen – auch, damit es vielleicht wirklich zu einem Umdenken in der Gesellschaft kommt?

Es muss klar sein: Rassismus ist eine Menschenrechtsverletzung. Und ich denke, es geht vor allem darum, die eigenen Privilegien zu hinterfragen und bereit zu sein, sie zu teilen. Die Menschen müssen aktiv in die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus gehen. Sie sollten den Mund aufmachen und immer wieder Haltung zeigen und gleichzeitig schauen, dass auch die Stimmen gehört werden, die bisher immer wieder marginalisiert werden – Stimmen von Schwarzen Menschen, von migrantischen Menschen, von Leuten, die vielleicht nicht so gut Deutsch können. Es müssen sich nicht alle weißen Menschen an die vorderste Front stellen, sondern auch die, die immer wieder zurückgestellt werden mit nach vorne holen und ihnen Raum geben. Außerdem sollten die Menschen langfristig denken und handeln. Es ist immer einfach, sich auf einen Tag im Jahr und einen Post zu beschränken. Aber es ist schwierig, dranzubleiben.