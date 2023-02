Sachspenden für Erdbeben-Opfer gesucht

Die Türkische Gemeinde Hessen sammelt Sachspenden für die Erdbeben-Opfer an der syrisch-türkischen Grenze. Diese können ab sofort in Griesheim abgegeben werden. Einige Sachspenden haben dabei Priorität und auch Geldspenden werden nach wie vor benötigt.

Eine Auflistung der verschiedenen Spendenkonten:

Ab sofort sammelt die Türkische Gemeinde Hessen Sachspenden für die Opfer der Erdbeben an der syrisch-türkischen Grenzregion. Benötigt werden dabei insbesondere Schlafsäcke, Winterkleidung, Decken, Babynahrung, Windeln, Verbandsmaterial, Heizkörper, Generatoren sowie Hygieneartikel, wie die Stadt mitteilt. Ab Freitag können die Sachspenden im Industriepark Griesheim, Stroofstraße 27, abgegeben werden. Die Sammelstelle ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es wird zudem darum gebeten, die Sachspenden in einer regenfesten Verpackung abzugeben.Die Stadt ruft die Menschen zudem dazu auf, neben Sachspenden auch Geld zu spenden. Neben Aufrufen von staatlichen Organisationen, gibt es auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die Spenden sammeln. So auch die Organisation Ahbap in der Türkei sowie kurdische Hilfsorganisationen, die vor Ort agieren und helfen, wie etwa der Kurdische Rote Halbmond.Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30BIC: BFSWDE33XXXStichwort: Erdbeben Türkei und SyrienundBEH und ADHIBAN: DE53 200 400 600 200 400 600BIC: COBADEFFXXX CommerzbankStichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und SyrienSpendenkonto: CommerzbankIBAN: DE65 100 400 600 100 400 600BIC: COBADEFFXXXStichwort: ZDF Erdbeben Türkei SyrienIBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02BIC: GENODEM1GLSGLS BankStichwort: Nothilfe ErdbebenSpendenkonto: Kreissparkasse KölnIBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81BIC/SWIFT: COKSDE33XXXpaypal.me/heyvasorakurdistaneSparkasse LeverkusenIBAN: DE12375514400118365543BLZ: 375 514 40Konto Nr.: 118 365 543Verwendungszweck: Notlage Erdbeben