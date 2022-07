Mann wird durch Messerstiche schwer verletzt

Kurz vor der Haltestelle Konstablerwache wurde am Sonntag ein Mann in der S-Bahn mit einem Messer angegriffen. Der 41-jährige Verletzte musste notoperiert werden. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Ein 41-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in der S-Bahn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieg der 41-Jährige am Hauptbahnhof in die S1 in Richtung Rödermark/Ober-Roden. Kurz vor der Haltestelle Konstablerwache ging ein Mann an ihm vorbei und stach ihm zweimal mit einem Messer in den Oberkörper, bevor er aus der Bahn und dem Bahnhof flüchtete.



Der 41-jährige Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Laut Polizei konnte er bis Montagnachmittag noch nicht vernommen werden. Bilder der Überwachungskameras im Zug und auf dem Bahnsteig führten allerdings zu einem 39-jährigen Tatverdächtigen, der später beim Betreten seiner Wohnung festgenommen wurde. Dabei konnte die Polizei auch das Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Der 39-Jährige sitzt nun wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Hinweise auf eine Beziehung zwischen den beiden Männern, eine psychische Beeinträchtigung des Tatverdächtigen oder politische Motive gibt es laut Polizei bisher nicht.