Kürzere Wartezeiten durch Terminvergabe

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollen Impfungen im Impfzentrum und an der Hauptwache ab Montag wieder mit Termin stattfinden. Doch auch für Kurzentschlossene soll es an der Messe weiterhin die Möglichkeit zur Impfung geben.

Für Impfungen im Frankfurter Impfzentrum und an der Hauptwache wird es Änderungen geben: Ab kommenden Montag, 13. Dezember, wird dort auch mit Termin geimpft. Ziel sei es, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, längere Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, erklärte Peter Tinnemann, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. Während an der Hauptwache ausschließlich auf Terminvergabe gesetzt wird, sollen im Impfzentrum weiterhin 30 Prozent der Impfdosen für Kurzentschlossene bereitgestellt werden.Termine im Impfzentrum können sieben Tage bis zu einer Stunde im Voraus auf Terminland.de gebucht werden. Geimpft werde weiterhin hauptsächlich mit dem Impfstoff von Moderna. Eine Ausnahme gilt laut Gesundheitsamt für alle Personen, die entsprechend der STIKO-Empfehlung nicht mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden dürfen. Für diese Personengruppen wird daher eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech durchgeführt.Auch das Impfen an der Hauptwache startet ab Montag mit Termin. Dort sind jedoch ausschließlich Impfungen mit Termin möglich, die ebenfalls online gebucht werden können . Geimpft wird ausschließlich mit dem Impfstoff von Moderna, andere Impfstoffe seien dort nicht verfügbar, wie das Gesundheitsamt mitteilt.Bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember, werden im Impfzentrum zu den gewohnten Öffnungszeiten täglich von 7 bis 21 Uhr weiterhin Impfungen ohne Termin angeboten.