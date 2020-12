Impfzentren sollen ab Dienstag voll einsatzbereit sein

Die Fertigstellung der 28 Impfzentren in Hessen läuft auf Hochtouren: Bereits am kommenden Dienstag sollen alle Zentren voll einsatzbereit sein. Bis zur Zulassung des Impfstoffs bleiben sie dann im Stand-by-Modus.

Aktuell entstehen 28 Impfzentren in Hessen, diese sollen bereits am 15. Dezember voll einsatzbereit sein. Das hat Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstagmorgen im Hessischen Landtag mitgeteilt. Zunächst sollen ältere Menschen und Angehörige des Gesundheits- und Pflegesektors eine Schutzimpfung gegen Corona erhalten können. Die genaue Reihenfolge werde man auf Basis der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission durch den Bund festlegen.



Die Lieferung der Impfstoffe sollen durch den Bund gewährleistet werden, die Kosten für den Betrieb und die Ausstattung der Impfzentren werde vom Land übernommen. Die für die Durchführung der Impfungen erforderlichen medizinischen Verbrauchsmaterialien seien bereits beschafft, so Beuth.



Die Impfzentren werden, so Beuth, an sieben Tagen in der Woche von jeweils sieben bis 22 Uhr betrieben, dort sollen jeweils rund 1000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden können. Solange noch kein Impfstoff verfügbar ist, werden die Zentren im Stand-by-Modus aufrechterhalten. Um später eine bessere Koordinierung zu ermöglichen, soll es zudem ein Onlineportal und eine Hotline zur Terminvereinbarung geben. Momentan arbeite man an einem bundesweit einheitlich Verfahren. In Hessen habe man bereits „die notwendige IT-Infrastruktur für eine Online-Anmeldung sowie sehr umfangreiche Callcenter-Kapazitäten vorbereitet“, erläuterte der Innenminister.