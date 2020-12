Erste Impfungen zunächst durch mobile Ärzteteams

Die EU-Kommission hat am Montag den Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen; erste Impfungen sollen bereits ab 27. Dezember durchgeführt werden. Inwiefern die Impfung auch vor der Virus-Mutation aus Großbritannien schützt, ist noch unklar.

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partner Pfizer ist am Montagabend wie erwartet von der Europäischen Kommission zugelassen worden. Zuvor hatte sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) für eine Freigabe ausgesprochen. Mit ersten Impfungen soll laut Ankündigungen des Bundes nun bereits ab dem 27. Dezember begonnen werden. Dafür stehen allein in Hessen 28 Impfzentren zum Einsatz bereit, dennoch sollen erste Impfungen zunächst mit mobilen Einsatzteams durchgeführt werden. Grund dafür sei die noch zu geringe Menge an Impfdosen. Begonnen wird in Alten- und Pflegeheimen, darüber hinaus soll das Personal in Kliniken mit Corona-Stationen geimpft werden. Anschließend werden Impfungen in Hessen entsprechend der Impfstoffreihenfolge des Bundes vorgenommen. Bis Ende des Jahres sollen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert und die Impfteams verteilt werden.Der nun folgende Impfstart sei „ein wichtiger Schritt in der Pandemie-Bekämpfung“, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilte. Da zunächst nur eine begrenzte Menge des Wirkstoffes verfügbar sei, müsse man zuerst jene Menschen schützen, die das höchste Risiko auf schwere Verläufe aufweisen. Bislang seien keine schweren Nebenwirkungen bekannt. Lediglich wenige der Probanden hätten über Kopfschmerzen und Müdigkeit geklagt, bestätigte Biontech-Firmenchef Ugur Sahin in einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. Hier liege die Rate jedoch unter fünf Prozent. Ein weiterer positiver Aspekt sei, dass der Wirkstoff nicht in das Erbgut eindringe und sich folglich auch die DNA nicht verändern werde, heißt es seitens des Mainzer Unternehmens.Trotz des nun bestätigten Impfstarts und der nachgewiesenen Schutzfunktion vor einer Infektion gebe es weiterhin offene Fragen, betonte RKI-Präsident Lothar Wieler. Denn man wisse weder, ob die Impfung eine Weitergabe und somit eine Ansteckung Dritter verhindern könne, noch wie lange der Impfschutz greife.Seit vergangenem Wochenende ist auch eine Mutation des Coronavirus in Großbritannien bekannt. Aus Sorge vor einer Verbreitung dieser Form, die laut Englands Premierminister Boris Johnson bis zu 70 Prozent ansteckender sein soll, hat die Bundesregierung ein Verbot von Flügen aus Großbritannien und Nordirland verhängt. Die genaue Bedeutung dieser Variante könne man aktuell jedoch noch nicht einschätzen, teilte Wieler mit. „Das Erbgut von Viren ändert sich kontinuierlich, folglich auch deren Eigenschaften“, betonte der RKI-Chef. Ob dies auch bei der in England aufgetretenen Variante der Fall sei, werde aktuell noch geprüft. Bislang seien noch keine Fälle in Deutschland bekannt, er gehe jedoch davon aus, dass es auch in Deutschland bereits Fälle geben könnte. Biontech-Chef Sahin rechnet jedoch damit, dass der Impfstoff auch gegen die neue Coronavirus-Mutation wirkt, wie er am Dienstag mitteilte.Auch Christian Drosten, Virologe der Berliner Charité, zeigte sich inzwischen besorgt angesichts der neuen Virus-Mutation.„Das sieht leider nicht gut aus“, teilte er auf Twitter mit und verwies auf neu veröffentlichte Daten einer Expertengruppe der britischen Regierung. Positiv sei jedoch, dass Fälle mit der Mutante bislang nur in jenen Gebieten zunahmen, wo die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. Noch am Montag hatte Drosten sich in einem Interview mit dem Deutschlandfunk wenig besorgt über die Mutation gezeigt, jedoch auch betont, die Informationen seien bisher „lückenhaft“.Angesichts der bevorstehenden Feiertage appellierte Wieler am Dienstagmorgen nochmals an die Bevölkerung, die Kontakte möglichst gering zu halten und keine Reisen zu unternehmen. „Uns stehen einige schwere Wochen zuvor. Wir verzeichnen weiterhin neue Höchstzahlen, in vielen Altenheimen gibt es schwere Ausbruchsszenarien, es sterben viele Menschen.“ Die Kliniken sowie das darin tätigte Personal seien inzwischen an ihren Belastungsgrenzen. Um die Fallzahlen zu reduzieren, helfe es nur, wenn sich alle an die Kontaktbeschränkungen hielten. „Das Virus lebt von unseren Kontakten“, mahnte Wieler.Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI am Dienstag 19 528 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, hinzu kommen weitere 731 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen. Insgesamt sind somit seit Ausbruch der Pandemie mehr als 1,5 Millionen Fälle an das RKI gemeldet worden. Mehr als 27 000 Menschen sind mit oder an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. In Hessen wurden binnen eines Tages 676 weitere Fälle gemeldet, hinzu kommen 53 Todesfälle.