Impfzentrum auch an Feiertagen geöffnet

Das Frankfurter Impfzentrum hat auch an den Feiertagen geöffnet. Damit sollen auch alle, die bislang wenig freie Zeit hatten, die Möglichkeit zur Impfung erhalten. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.

Um noch mehr Menschen einen Impftermin zu ermöglichen, hat das Frankfurter Impfzentrum auch an den Feiertagen geöffnet. Am 25., 26. und 31. Dezember öffnet es von 9 bis 15 Uhr, am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr. Lediglich am 24. Dezember werden keine Impfungen vorgenommen. Ziel sei es, noch mehr Menschen einen Impftermin zu ermöglichen. Auch jenen, die bislang wenig freie Zeit hatten und „die in Alltag und Beruf ansonsten stark eingebunden sind“, erklärt Dierk Dallwitz, Geschäftsführer des DRK Frankfurt.Darüber hinaus rechnet das Gesundheitsamt damit, dass sich durch die aktualisierte Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) noch mehr Menschen impfen lassen wollen. „Durch eine Auffrischungsimpfung wird ein höherer Impfschutz erzielt. Aus diesem Grund empfiehlt die Ständige Impfkommission, die Auffrischungsimpfung schon nach drei Monaten durchzuführen. Das ist für uns Anlass genug, das Impfzentrum auch an den Feiertagen zu öffnen“, so Peter Tinnemann, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes.Wer sich impfen lassen will, muss vorher einen Termin vereinbaren . Geimpft wird an diesen Tagen ausschließlich mit dem Impfstoff von Moderna. Er wird – mit Ausnahme von Schwangeren – für alle Personen über 30 Jahren empfohlen.Weitere Impfaktionen der Stadt, auch in den Tagen vor Silvester, können unter frankfurt.de/sonderimpfaktionen eingesehen werden.