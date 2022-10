Veganes Essen für Hilfsbedürftige

Moses Pelham und Bernd Reisig veranstalten erneut ein veganes Essen für Obdachlose und Hilfsbedürftige im Ratskeller des Römers. Für die Speisen sorgt Gastronom Nir Rosenfeld; Pelham wird neben vielen weiteren Freiwilligen den Service übernehmen.

Am 11. Oktober soll es ein veganes Essen für Obdachlose und hilfsbedürftige Menschen im Ratskeller des Römers geben. Organisiert wird die Aktion von Musiker Moses Pelham sowie von der Bernd Reisig Stiftung. Für die Speisen sorgt Gastronom Nir Rosenfeld. „Es ist uns eine große Freude, den Menschen eine ausgewogene pflanzliche Mahlzeit zu bieten, und ihnen damit zu zeigen, wie schmackhaft veganes Essen sein kann, ohne Zwang und mit viel Freude am Essen“, sagt Rosenfeld. Neben Moses Pelham werden etwa 30 weitere Helfende an diesem Abend das Essen servieren und die Aktion unterstützen.



Anlässlich der Veranstaltung ermöglicht der VGF kostenfreie Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel. „Die VGF unterstützt immer gern die verschiedenen Hilfsaktionen für obdachlose Menschen in Frankfurt. Wir freuen uns, dass die Menschen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zum Römer fahren können und wir so mit unseren Tickets einen Beitrag leisten“, erklärt VGF-Geschäftsführer Thomas Wissgott.



Die Bernd Reisig Stiftung organisiert bereits seit Jahren ein Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose in der Adventszeit; das vegane Essen zur Herbstzeit gibt es seit vergangenem Jahr. „Gerade jetzt in diesen schweren Zeiten brauchen die Menschen auf der Straße unsere Hilfe mehr denn je. Aber es geht auch darum, die Leute mit dieser Aktion für vegane, nachhaltige Ernährung zu sensibilisieren“, so Initiator Bernd Reisig. Die Einlasskarten können sich die Teilnehmenden etwa beim Caritasverband, bei der Diakonie, der Frankfurter Tafel und vielen weiteren Stellen für Gemeinnützige Arbeit abholen.