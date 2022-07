OB Peter Feldmann gibt Rücktritt bekannt

Oberbürgermeister Peter Feldmann hat am Dienstagmorgen überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. In einer Mitteilung der Stadt verkündete er, Ende Januar 2023 sein Amt niederlegen zu wollen.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) will Ende Januar 2023 von seinem Posten zurücktreten. Das hat das Stadtoberhaupt am Dienstag in einer Mitteilung verkündet. Dafür will der OB im Januar einen Antrag auf Entlassung zum Ende des Monats stellen. Er wolle damit der Stadt „ein quälendes und teures“ Abwahlverfahren ersparen und seine Amtsgeschäfte zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. „Ich werde ein geordnetes Haus übergeben“, so Feldmann.



Die Nachricht kommt überraschend, denn erst vor knapp einem Monat hatte der OB einen Rücktritt abgelehnt und angekündigt, auf das Abwahlverfahren warten zu wollen. „Wenn die Stadtverordneten es im Juli so beschließen, werde ich mich einer Bürgerbefragung stellen, so dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können“, sagte er Anfang Juni. Er habe keine Sorge davor, sich zum dritten Mal dem Votum der Frankfurterinnen und Frankfurter zu stellen, so Feldmann weiter.



In der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli wollten die Stadtverordneten Feldmann mit einer Zweidrittelmehrheit abwählen. Im November sollte dann der Bürgerentscheid stattfinden, bei dem sich mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten für die Abwahl Feldmanns aussprechen hätten müssen. Die Erfolgsaussichten galten eher als gering.