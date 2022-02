Aus drei Konsumgütermessen wird eine

Hessische Kriminalstatistik 2021

Straftaten mit Corona-Bezug steigen

Während die Zahl der Straftaten in Hessen im vergangenen Jahr insgesamt gesunken ist, stieg sie vor allem im Bereich der politisch motivierten Kriminalität an. In vielen Fällen spielt auch die Pandemie eine Rolle.

