Lockdown-Verlängerung im Gespräch

Das RKI meldet am Montagmorgen knapp 10 000 Neuinfektionen in Deutschland. Während Bund und Länder am Dienstag über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns verhandeln wollen, werden Ausflugsziele wie der Feldberg aufgrund zahlreicher Tagestourist:innen vorübergehend gesperrt.

Auch im neuen Jahr bleiben die Infektionszahlen in weiten Teilen des Landes hoch. Während der 7-Tages-Inzidenzwert (Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner:innen innerhalb einer Woche) in Hessen aktuell bei 134 liegt, sind Nachbarländer wie Thüringen stärker betroffen. Dort liegt der Wert bei 251, in Sachsen sogar bei 323. Entsprechend plädiert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für eine Verlängerung des Lockdowns, auch die hessische Landesregierung rechnet mit Corona-Beschränkungen über den 10. Januar hinaus, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mitteilt.

Über die Dauer und die konkreten Maßnahmen wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsident:innen der Länder am Dienstag entscheiden. Doch schon vorab werden erste Daten bekannt: Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der Lockdown bis 31. Januar verlängert werden. Wie es in den Schulen und Kitas weitergehen soll, darüber wird bereits am Montag in der Kultusministerkonferenz entschieden.



Betretungsverbot auf Skipisten



In Ski- und Schneegebieten, wie etwa im Taunus, kam es rund um die Feiertage, aber auch am vergangenen Wochenende, zu Verkehrschaos und Besucheranstürmen. Dies führte dazu, dass zahlreiche Straßen gesperrt wurden. So auch rund um den Großen Feldberg. Dort sollen die Sperrungen bis zum 8. Januar aufrechterhalten werden, wie die Tourismusbehörde Taunus Touristik Service (TTS) mitteilt. Auch die Polizei Westhessen rief dazu auf, von einem Besuch abzusehen und warnte zusätzlich vor der Gefahr durch umgestürzte Bäume und Schneebruch.



In den Skigebieten Willingen und Winterberg spielten sich am Wochenende ähnliche Situationen ab. Trotz eines Betretungsverbots für die rund 40 Pisten, das die Stadt Winterberg per Allgemeinverfügung am Samstagabend bis zum 10. Januar erlassen hat, kamen zahlreiche Tagestourist:innen – einige gelangten bis auf die gesperrten Pisten. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, stellten die vor Ort eingesetzten Einsatzkräfte von Stadt und Polizei mehr als 170 Verwarngelder wegen Park- und Verkehrsverstößen fest. Zudem seien 63 Platzverweise, 6 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 19 Verstöße gegen das Betretungsverbot, 5 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung sowie zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung verzeichnet worden.



RKI meldet 302 neue Todesfälle



Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 9 847 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 302 neue Todesfälle verzeichnet. Im Vergleich zur Vorwoche sind das deutlich weniger Fälle, wegen der Feiertage würden jedoch weniger Infektionszahlen er- und übermittelt, wie das RKI informiert. Die hessischen Gesundheitsämter meldeten 407 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, in diesem Zeitraum wurden weitere 29 Todesfälle übermittelt, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.