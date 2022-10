Betrunkene Frauen lösen Polizeieinsatz aus

Zwei betrunkene Frauen haben am Freitagabend einen Polizeieinsatz im Hessencenter ausgelöst. Bei der Durchsuchung der 52-Jährigen und der 65 Jahre alten Frau fanden die Ermittler zudem Marihuana und Haschisch.

Es ist wohl ein Abend, den die beiden Frauen so schnell nicht vergessen werden: In einem Café im Hessencenter sind eine 52- und eine 65-Jährige durch die „erhebliche Menge“ Alkohol aufgefallen, die sie zu sich genommen hatten. Als die Frauen anfangen, die Schnapsgläser zu zerstören, schritt laut Mitteilung der Polizei der Kellner dazwischen, der daraufhin von den Frauen „aufs Übelste“ beschimpft wurde. Danach seien die Frauen ohne zu Zahlen gegangen. Die Tour der beiden ging anschließend in einem Supermarkt weiter; dort entwendeten sie nach Polizeiangaben vier Flaschen Sekt, wurden jedoch von dem Kellner und einem Sicherheitsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.



Auch die Beamten wurden von der 65-Jährigen „massiv“ beleidigt, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Als die Beamten die von den Frauen mitgeführten Sachen durchsuchten, hätten die beiden versucht, dies durch Schlagen und Treten zu verhindern. Bei beiden Frauen fanden die Beamten zusammengenommen zehn Gramm Marihuana und Haschisch. Ein bei der 65-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.



Gegen die Frauen wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahls, Beleidigung, Drogenbesitzes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.