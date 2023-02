30-Jähriger aus Hausen vermisst

Seit vergangener Woche wird der 30-jährige Luca Nutsubidze aus dem Frankfurter Stadtteil Hausen vermisst. Laut Polizei ist er dringend auf seine Medikamente angewiesen.

Die Frankfurter Polizei sucht aktuell nach dem 30-jährigen Luca Nutsubidze aus dem Frankfurter Stadtteil Hausen. Laut Polizeiangaben wurde er zuletzt am vergangenen Donnerstag, 16. Februar, gesehen, als er gegen 21 Uhr die Wohnung für einen Spaziergang verließ. Seitdem fehlt jede Spur von dem 30-Jährigen; er sei aufgrund einer Immunschwäche jedoch dringend auf seine Medikamente angewiesen.



Der Gesuchte soll etwa 1,80 Meter groß und von südosteuropäische Erscheinung sein. Er habe eine schlanke Statur, braune Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Darüber hinaus trage er einen Ehering am rechten Ringfinger und mehrere Tattoos am Oberarm rechts (Engel, Taube, Uhr, umrahmt mit Wolken) und an den Fingergliedern (Pik, Kreuz, Herz, Karo).

Bekleidet sein soll er mit schwarzen Schuhen, einer grauen Jeans, einem beigefarbenenen Pullover sowie einer schwarzen Winterjacke der Marke Wellensteyn. Laut Polizeiangaben spricht er kein Deutsch, sondern nur Russisch, Georgisch, Griechisch.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte an das 11. Polizeirevier Frankfurt am Main (069 / 755 11100) oder jede andere Polizeidienststelle.